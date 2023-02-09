Silivri'de kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Silivri'de kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı. Silivri'de kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı. Selimpaşa yönünde seyreden Fatih T. (39) idaresindeki 34 ALK 08 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Terminal mevkiinde yolun sol şeridinde çalışma yapan kar küreme aracına çarptı. Kazada sürücü Fatih T. olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Uğur T. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntüde, çarpmanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktığı görüldü. Kaynak: AA / Güncel Selimpaşa Fatih Güncel Haberler

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