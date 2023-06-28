Silivri'de Kanalizasyon Sorunu: Denize Akıyor

Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde iddiaya göre, yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı.

"MİLLET BU PİSLİKTEN KURTULSUN"

"GELİP TAMİR EDİYORLAR, TEKRAR PATLIYOR"

"HATLAR TEKRAR DOLMUŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Yonca Sitesi sahilinde bulunan atıksu hatlarımız, kış mevsiminde dalgaların etkisiyle içerisine kum almakta ve zaman zaman atıksu hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Mayıs ayında İSKİ ekiplerince hattın onarımı yapılmış; kanal temizleme aracı ile de atıksu hattı içerisinde bulunan kum temizlenerek, sağlıklı çalışır duruma getirilmiştir. Ancak, sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar tekrar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Kumda bulunan atıksu bacaları yükseltilerek, hat tekrar kanal temizleme aracıyla temizlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.