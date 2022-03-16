Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı

SİLİVRİ'de kağıt yüklü kamyonla çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon şoförleri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ortaköy Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Doğan P, yönetimindeki 34 LD 9883 plakalı çöp kamyonu ile Ufuk U, yönetimindeki 66 LU 374 plakalı kağıt yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.