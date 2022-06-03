Silivri'de kamyonet otomobile çarpıp devrildi - Haberler

Silivri'de kamyonet otomobile çarpıp devrildi SİLİVRİ'de, kamyonet otomobile çarparak devrildi. SİLİVRİ'de, kamyonet otomobile çarparak devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Bölge Trafik yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yan yolda ters yönden ilerlediği iddia edilen 34 CHC 341 plakalı kamyonet, 34 NG 0053 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak kazaya ilişkin inceleme yaptı. Devrilen kamyonet, çekici yardımıyla kaldırıldı. Her iki sürücü, ifade için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonetin otomobile çarpı devrildiği yer alıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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