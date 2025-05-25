Silivri'de Kafede Yangın: Müşteriler Panik İçinde Kurtarıldı

Silivri'de Kafede Yangın: Müşteriler Panik İçinde Kurtarıldı
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Silivri'de bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında müşteri panik yaşarken, kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Kafe kullanılamaz hale geldi.

SİLİVRİ'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülüren, kafe kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir kafede, müşteriler oturduğu sırada başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle müşteriler dışarı çıkarılırken, alevler kafenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında kafe tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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