SİLİVRİ'DE JENERATÖRÜN PATLAMASIYLA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI - Haberler

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SİLİVRİ'DE JENERATÖRÜN PATLAMASIYLA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de, jeneratörün patlamasıyla eczanede çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Silivri'de, jeneratörün patlamasıyla eczanede çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gün Sokak'taki eczanede çıktı. Eczanenin arka balkonunda bulunan jeneratör bilinmeyen nedenle patladı. Ardından eczanede yangın başladı. Paniğe neden olan yangın sırasında çalışanlar ve mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eczanede hasara neden olan yangına ilişkin inceleme sürüyor.

SİLİVRİ'DE JENERATÖRÜN PATLAMASIYLA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI

SİLİVRİ'DE JENERATÖRÜN PATLAMASIYLA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI

SİLİVRİ'DE JENERATÖRÜN PATLAMASIYLA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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