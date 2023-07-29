Silivri'de İslak Mendil Fabrikasında Küçük Çapta Yangın Çıktı

Silivri'de bulunan bir ıslak mendil fabrikasında çıkan küçük çapta ki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken fabrikanın giriş katında maddi hasar meydana geldi.

SİLİVRİ'de ıslak mendil fabrikasında çıkan küçük çapta ki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 22.30 sıralarında Selimpaşa Kudanlı sokakta bulunan 2 katlı fabrika'da çıktı. Malzemelerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında, ölü ve yaralı bulunmazken fabrikanın giriş katında maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.(DHA)