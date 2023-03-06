SİLİVRİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN Güncel Haberler SİLİVRİ'de, plastik ürünlerin üretildiği fabrika bahçesindeki işçi konteynerlerinde yangın çıktı. SİLİVRİ'de, plastik ürünlerin üretildiği fabrika bahçesindeki işçi konteynerlerinde yangın çıktı. Hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'ndeki fabrika bahçesindeki konteynerlerde çıktı. Plastik ürünlerin üretildiği fabrika işçilerinin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. ATV aracı ile çok sayıda malzeme yanarken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangınının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Plastik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SİLİVRİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.