SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 4 YARALI

SİLİVRİ'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alipaşa Fırın Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JS 0471 plakalı otomobil ile 34 EYY 908 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobildekiler bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 4 yaralıyı ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.