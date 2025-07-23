Silivri'de İBB Çöp Döküm Sahasında Yangın Çıktı

Silivri'de İBB Çöp Döküm Sahasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri’deki İBB çöp döküm sahasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Silivri'de İBB'ye ait çöp döküm sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Seymen Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait çöp döküm sahasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ederken belediye ekipleri de iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla taşınan toprakları çöp yığınlarının üzerine dökerek çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler

Arda'dan Beşiktaş maçı yorumu: Mutlu olmadıkları sezonda bile...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.