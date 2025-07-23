Silivri'de İBB Çöp Döküm Sahasında Yangın Çıktı

Silivri'de İBB'ye ait çöp döküm sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Seymen Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait çöp döküm sahasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ederken belediye ekipleri de iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla taşınan toprakları çöp yığınlarının üzerine dökerek çalışmalara destek veriyor.