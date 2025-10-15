Silivri'de Heyelan Tehlikesi: Yetkililere Acil Önlem Çağrısı

(İSTANBUL) Silivri Çevre Derneği ve Silivri Demokrasi Platformu, Silivri Yarlar kesiminde bulunan kayalıklarda meydana gelen ve 7 kişinin ölümden döndüğü heyelana ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yerinde yapılan gözlemler, söz konusu alanda önlem alınmadığı takdirde olası yeni çöküntülerin can kayıplarına yaralanmalara yol açabilecek riskler barındırdığını bildirmek istiyoruz. Silivri sahilinde acilen önlem alınması için yetkilileri görevlerini yapmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği'nin de bileşenleri arasında yer aldığı Silivri Çevre Derneği ve Silivri Demokrasi Platformu 7 kişinin ölümden döndüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada heyelan tehlikesinin devam ettiği vurgulanarak, "Dönemde Silivri doğu sahil hattında doğal yarlardan (falezlerden) aralıklarla meydana gelen kaya ve toprak döküntülerinin, bölge halkı ve ziyaretçiler açısından can ve mal güvenliği riski oluşturduğunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Silivri sahilinde acilen önlem alınması için yetkilileri görevlerini yapmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi. Açıklama şöyle:

"Önlem alınmadığı takdirde olası yeni çöküntülerin can kayıplarına yaralanmalara yol açabilecek riskler barındırdığını bildirmek istiyoruz"

"Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan yeni kaymaların ardından, Silivri Çevre Derneği ve Silivri Demokrasi Platformu bileşeni Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği öncülüğünde bir inceleme gerçekleştirildi. Yerinde yapılan gözlemler, söz konusu alanda önlem alınmadığı takdirde olası yeni çöküntülerin can kayıplarına yaralanmalara yol açabilecek riskler barındırdığını bildirmek istiyoruz.

Silivri'nin doğu sahil şeridi, yalnızca bir rekreasyon alanı değil; aynı zamanda doğal, jeolojik ve tarihi dokusuyla korunması gereken bir kültürel miras olduğu gibi kuş üreme alanıdır. Bu nedenle alınacak tüm mühendislik ve güvenlik önlemlerinin, bölgenin doğal yapısını bozmayacak, ekosisteme ve kıyı siluetine zarar vermeyecek biçimde planlanması gerekmektedir. Silivri Çevre Derneği ve Silivri Demokrasi Platformu olarak, kentin yaşam alanlarını, doğasını ve insanını koruma sorumluluğumuzun bilinciyle bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz"