Üye Girişi
Haberler

Silivri'de Hayvan Derneği Kurup Bağışları Zimmetlerine Geçiren Şüphelilere Operasyon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de kurulan hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenlendi. 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenledi. MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

30 MİLYON LİRAYI HESAPLARINA GEÇİRMİŞLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi. Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK'tan da destek aldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları arasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığını, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğunu saptandı. MASAK'ın hazırladığı rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden

kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi. Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da belirlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen kozmetik firması sahibinin de aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon 3-sayfa Hayvan Hakları Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
title