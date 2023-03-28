SİLİVRİ'DE HAYATINI KAYBEDEN İPEK İKTO BAHADIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SİLİVRİ'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden İpek İkot Bahadır son yolculuğuna uğurlandı.

Silivri'de kum yüklü TIR'ın karşı şeride geçerek iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden İpek İkot Bahadır, Esenyurt Erenler Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Saat 15.30'da cemevine getirilen Bahadır'ın cenazesi yapılan törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi.