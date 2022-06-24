Silivri'de hafriyat kamyonu ağaca takılıp duvarda asılı kaldı SİLİVRİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, bariyerleri aştıktan sonra yoldan çıkıp ağaca takıldıktan sonra duvarda asılı kaldı. SİLİVRİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, bariyerleri aştıktan sonra yoldan çıkıp ağaca takıldıktan sonra duvarda asılı kaldı. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne İstikameti Kınalı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 39 AH 504 plakalı hafriyat kamyonu, bariyerleri aşıp yoldan çıktı. Çarptığı ağaca takılıp duran kamyon 6 metrelik yükseklikteki köprü duvarında asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde sıkışan kamyon şoförü itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralı şoförü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Olay ilgili inceleme sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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