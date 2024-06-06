Üye Girişi
Haberler

Silivri'de Gönüllü Dalgıçlar Tarafından Deniz Temizliği Gerçekleştirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde, su altı temizliği gerçekleştirildi. Sahil kordon boyunda yapılan deniz temizliği etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, SİLİVRİ'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde, su altı temizliği gerçekleştirildi.

Sahil kordon boyunda gönüllü dalgıçlar tarafından yapılan deniz temizliği etkinliğini, vatandaşlar ilgiyle izledi. Bir saate yakın sürede yapılan deniz temizliğinde çıkartılan çöp ve atıklar karada sergilendi. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet Ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

"LÜTFEN DENİZLERİ KİRLETMEYELİM"

Derinlikler Dalış Timi'nden Esra Güçyeter, "Bir saatte yakın bir dalış yaptık. Deniz dibinde görüş hiç yok, tamamen balçık. Dokunduğunuzda bütün balçık yukarı çıkıyor. Gerçekten çok kirli. Denizden çıkarttıklarımız, elimizle bulabildiklerimiz. Çok fazla halat var, atılmış, çok uzunlar. Çıkartabilmek mümkün olmadı. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Denizler bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan su altı deniz temizliği yapılan bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta sahil deniz şeridindeki yosun tabakası dikkat geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Çevre Günü Sivil Toplum Çevre Güncel Haberler

CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title