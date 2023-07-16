Silivri'de Gölette Kaybolan 2 Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Silivri'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Çocuklardan biri babası tarafından kurtarılırken, diğer çocuklar için gölette arama çalışmaları devam ediyor.

SİLİVRİ'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Çocuklardan biri babaları tarafından kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğun bulunması için gölette arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini kurtardı. Ancak diğer çocuklar suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocukların bulunması için gölette arama çalışmaları devam ediyor.