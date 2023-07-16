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Silivri'de Gölette Kaybolan 2 Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Silivri'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Çocuklardan biri babası tarafından kurtarılırken, diğer çocuklar için gölette arama çalışmaları devam ediyor.

SİLİVRİ'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Çocuklardan biri babaları tarafından kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğun bulunması için gölette arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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