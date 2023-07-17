Silivri'de Gölette Kaybolan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Silivri'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Babaları tarafından gölden çıkarılan çocuklardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Sinir krizi geçiren anne, çocuklarını son kez öptü ve uzun süre başlarından ayrılamadı.