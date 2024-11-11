Silivri'de Gizemli Yavru Kedi Ölümleri

Silivri'de iddiaya göre 24 saat içinde çok sayıda yavru kedi ölü bulundu. Önce bir evin bahçesinde iki poşet içerisinde ölü 2 kedi bulunurken, dün akşam da aynı sokakta başka yavru kediler ölü bulundu.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında 3 katlı bir binanın önündeki ağaca asılı halde 2 poşet mahallelinin dikkatini çekti. Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan bina sakini, üzüm ağacına asılı poşet içerisinde ölü 2 yavru kedinin olduğunu fark etti. Dün akşam saatlerinde ise iddiaya göre Silivri'de farklı sokaklarda birçok ölü kedi bulundu. Kedilere su ve mama verdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri duruma tepkili.

'SON 2 GÜN İÇERİSİNDE BURADA 8- 9 YAVRU KEDİ ÖLDÜ'

Ölü kedilerin bulunduğu bölgedeki bir iş yerinin çalışanı olan Emine Kaptan, "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bende kedileri hazır mama alıp veriyoruz. 'dedi.

Serhat Yönet ise, "Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Açlıktan desek zannetmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Nedendir bilmiyoruz. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum" dedi.