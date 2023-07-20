Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Yangın, 16.30 sıralarında Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

- İstanbul