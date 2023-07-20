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Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Silivri'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

SİLİVRİ'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 16.30 sıralarında Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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