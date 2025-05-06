Silivri'de Elektrikli Skuter ile Motosiklet Çarpıştı

SİLİVRİ'de elektrikli skuter ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada iki aracında sürücüleri yaralanmadı.

Kaza saat 14.10 sıralarında Alibey Mahallesi Kuyu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen elektrikli skuter ile ara sokaktan çıkan motosiklet çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yere düştü. Çevredekilerin yardıma koşması ile yerden kaldırılan sürücülerin yaralanmadıkları görüldü. Sürücüler daha sonra yollarına devam etti. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.