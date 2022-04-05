Silivri'de devrilen tırın şoförü yaralandı - Haberler

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Silivri'de devrilen tırın şoförü yaralandı

AA - Mehmet Kara - Güncel
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Silivri'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tem Otoyolu'nda Edirne- İstanbul istikametinde seyreden 35 AG 1142 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Mehmet Kara - Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, Edirne, Kaza, Güncel, Haberler

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