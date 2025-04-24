Silivri'de Deprem Sonrası Açık Alanlarda Yaşayanlar Drone ile Görüntülendi

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki açık alanlarda sabahlayanlar dronla görüntülendi.

İstanbul'da dün meydana gelen depremlerin ardından evlerinden çıkan vatandaşların birçoğu geceyi park, millet bahçeleri, okul, hastane bahçesi ve cami gibi alanlarda geçirdi.

Evlerine girmekte tedirginlik yaşayanların bazıları kurdukları çadırda bazıları araçlarında uyurken, sabahın ilk ışıklarında da ateş yakarak ısınıp Türk Kızılay tarafından verilen ikramlarla kahvaltılarını yaptı.

Depremden en çok etkilenen Silivri'de de vatandaşlar evlerine girmekte tedirginlik yaşayınca geceyi Silivri Millet Bahçesi, 100. Yıl Parkı, Cumhuriyet Parkı, meydanlar ve sahilde geçirdi.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar evlerine giderken, açık alanlarda zaman geçirmeye devam eden bazı vatandaşlar da dronla görüntülendi.

Geceye oranla park ve bahçelerde yaşanan sakinlik dikkati çekerken, çok sayıda çadırın halen açık alanlarda kurulu olduğu gözlendi.