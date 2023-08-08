Silivri'de Denize Girmek Yasaklandı

Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "8 Ağustos - 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi. Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

- İstanbul