SİLİVRİ'DE DENİZDE KAYBOLAN KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜNDÜR SÜRÜYOR

, SİLİVRİ'de, denizde kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nu arama çalışmalarında 10'ncu gün geride kaldı. Açıklarda süren arama çalışmalarına havadan helikopterle de destek veriliyor.

Selimpaşa Başkent Plajında 11 Ağustos günü 17.00 sıralarında denize giren 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu, olumsuz hava şartlarından dolayı akıntıya kapılarak denizde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Helikopteri, AFAD, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK), İHH Arama ve Kurtarma ile Börü Arama ve Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor. Kıyıdaki arama çalışmaları son bulurken, Sahil Güvenlik dalgıçları ve helikopterle havadan Büyükçekmece, Selimpaşa ve Silivri açıklarında arama çalışmaları sürdürüyor.