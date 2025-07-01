Silivri'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Silivri'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı
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Silivri'de 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın 99'uncu yılı, düzenlenen törenle kutlandı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SİLİVRİ'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla Silivri Liman Başkanlığı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda kutlama programı düzenlendi. Törene, Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Togan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı, Garnizon Komutanı, Liman Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatif Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende konuşmaların ardından protokol üyeleri denize açıldı. Program, denize çelenk bırakılmasıyla son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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