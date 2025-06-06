Silivri'de Çöp ve Hurdaların Depolandığı Alanda Yangın

Silivri'de Çöp ve Hurdaların Depolandığı Alanda Yangın
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Silivri'de çöp ve hurdaların depolandığı açık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

SİLİVRİ'de çöp ve hurdaların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması ile söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde Trasburgap Caddesi'ndeki çöp ve hurdaların depolandığı açık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede alana yayıldı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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