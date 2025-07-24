Silivri'de Çöp Döküm Sahasında Yangın

SİLİVRİ'de çöp döküm sahasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 17 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yangın, Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Seymen Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait çöp döküm sahasında çıktı.İhbar üzerine çöp döküm sahasına gelen itfaiye ekipleri yangna müdahale etti. Yangına 22 araç 64 personelle Silivri başta olmak üzere, Büyükçekmece, Çatalca, Şişli, Bakırköy, Bağcılar, Bayrampaşa ve Başakşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait çöp döküm sahasında çıkan yangının çıkış nedeninin tespiti için, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.