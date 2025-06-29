Silivri'de Çocukların Torpil Oynadığı Alan Yangın Çıkardı

SİLİVRİ'de çocukların eğlenmek için attığı torpil nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'ndeki sitenin yanındaki otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre; site bahçesinde oynayan çocukların eğlenmek için attığı torpilleri otluk alana atması nedeniyle otluk alan alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle otluk alana yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.