Silivri'de Çoban Hüseyin Kaygın Ölü Bulundu

Silivri'de komşularının haber alamadığı 55 yaşındaki çoban Hüseyin Kaygın, otluk arazide hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma inceleme yaptı.

Silivri'de komşularının bir süredir haber alamadığı çoban Hüseyin Kaygın (55), otluk arazide ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde küçükbaş hayvanları otlatmak için araziye çıkaran Hüseyin Kaygın, akşam olmasına rağmen dönmedi. Kendisinden haber alamayarak aramaya başlayan komşuları Kaygın'ı evinin yakınındaki otluk arazide hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kontrollerinde Hüseyin Kaygın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaygın'ın cenazesi Jandarma ve savcılığın olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
