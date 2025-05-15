ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Silivri'de CHP Mitinginde Telefon Hırsızlığı

Silivri'de CHP Mitinginde Telefon Hırsızlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de düzenlenen CHP mitinginde, bir kişi kalabalık içinde bir kadının cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı dron kamerasına yansıdı ve polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SİLİVRİ'de CHP'nin düzenlediği mitingde bir kişinin, kadının cep telefonunu çaldığı anlar dron kamerasına yansıdı. Telefonu çalınan kadın polise şikayetçi olurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de düzenlediği miting öncesinde kalabalık grubun arasında yürüyen bir kişi, önünde yürüyen kadının cep telefonunu çaldı. Telefonu alan şüpheli, elindeki kıyafetin altına gizleyerek grubun arasından ayrıldı. Hırsızlık anları o anda kayıtta olan dron kamerasına yansıdı.

Olayın ardından telefonunun çalındığını fark eden kadının polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Süper Lig'in o ekibi Avrupa'yı garantiledi
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.