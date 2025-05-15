Silivri'de CHP Mitinginde Telefon Hırsızlığı

SİLİVRİ'de CHP'nin düzenlediği mitingde bir kişinin, kadının cep telefonunu çaldığı anlar dron kamerasına yansıdı. Telefonu çalınan kadın polise şikayetçi olurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de düzenlediği miting öncesinde kalabalık grubun arasında yürüyen bir kişi, önünde yürüyen kadının cep telefonunu çaldı. Telefonu alan şüpheli, elindeki kıyafetin altına gizleyerek grubun arasından ayrıldı. Hırsızlık anları o anda kayıtta olan dron kamerasına yansıdı.

Olayın ardından telefonunun çalındığını fark eden kadının polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.