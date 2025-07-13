Silivri'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Silivri'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.
SİLİVRİ'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 30 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel