Silivri'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Silivri'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.

SİLİVRİ'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 30 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den kritik "Terörsüz Türkiye" mesajı: Günler içinde kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Güzelliğiyle büyülüyor, koparması cüzdanı yakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.