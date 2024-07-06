Silivri'de, buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın yerleşim alanına sirayet etmeden itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17. 30 sıralarında Semizkumlar Mavi erken mevkisi ile Marmara Cezaevi arasındaki buğday tarlasında çıktı. Alevler kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla güçlükle kontrol altına alındı. Alevler, yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 230 dönüm arazi zarar gördü.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları çoğaldı. Biz defalarca çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz, dikkatli olun diye. Ufak bir ateş, burada tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Allah'tan AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz çalışmasıyla yangını kontrol altına alındı. Yaşam alanlarına yangın sıçrayabilirdi. Tekrardan uyarıyoruz, bu tarz yangına sebep olabilecek, cisim, ateş ve sigara atmamalarını rica ediyoruz" dedi.