Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi

Silivri'de özel hastanede çıkan tartışmada görevli doktoru darbettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde özel bir hastaneye giden E.Y. ve R.D, nöroloji servisinde görevli doktor Hasan M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şüpheli, doktoru darbetti.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.Y. ve R.D'yi gözaltına aldı. Doktor odasında şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda demir sopa ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan M, hastanede tedavi altına alındı.

Silivri Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.