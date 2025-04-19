Putin'in ateşkes ilanına Zelenskiy'den yanıt

Zelenskiy ateşkese yanaşmadı, elinde kanıtlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi

Silivri'de Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 4 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de meydana gelen bıçaklı yaralama olayı sonrası 14 yaşındaki E.Y.E hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'de çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Nisan'da Yenimahalle'deki bir sokakta öğrenciler arasında bıçakla yaralama olayı yaşandığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Adrese giden ekipler, bıçakla yaralanan 14 yaşındaki E.Y.E'nin hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı.

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu bıçakla yaralama olayına karıştıkları tespit edilen E.K.K. (16), Ö.O.Y. (17), U.A. (17) ve S.M. (17) yakalandı.

Şüphelilerden U.A'nın emniyetteki ifadesinde, E.Y.E'nin kız arkadaşına sataşması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Polisin bıçaklı saldırıyla ilgili çalışması sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.