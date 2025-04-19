Silivri'de Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 4 Şüpheli Yakalandı
Silivri'de meydana gelen bıçaklı yaralama olayı sonrası 14 yaşındaki E.Y.E hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri'de çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 17 Nisan'da Yenimahalle'deki bir sokakta öğrenciler arasında bıçakla yaralama olayı yaşandığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.
Adrese giden ekipler, bıçakla yaralanan 14 yaşındaki E.Y.E'nin hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı.
Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu bıçakla yaralama olayına karıştıkları tespit edilen E.K.K. (16), Ö.O.Y. (17), U.A. (17) ve S.M. (17) yakalandı.
Şüphelilerden U.A'nın emniyetteki ifadesinde, E.Y.E'nin kız arkadaşına sataşması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Polisin bıçaklı saldırıyla ilgili çalışması sürüyor.