Silivri'de bıçak ve satırlı saldırgan iki polisi yaraladı! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Bildiğimiz bir tip

İstanbul Silivri'de kaymakamlık binası önüne elinde bıçak ve satırla gelen bir saldırgan, iki polis memurunu yaraladı. Polislerden biri bacağından diğeri ise kulağından yaralanırken, saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Saldırı sırasında bir etkinlik için ilçede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz bir tip. Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadesini kullandı.

Silivri'de saat 11.15 sıralarında elinde bıçak ve satır olan bir kişi ilçe kaymakamlığında görevli polislere satır ve bıçakla saldırdı. Saldırgan polislerden birini bacağından diğerini ise kulağından yaraladı. Yararlı polislerden biri silahını çekerek saldırganı bacağından vurdu. Etkisiz hale getirilen saldırgan ve yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şahsın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen şahıs yerden kalkarak polise saldırmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise şahsı yerde kalması konusunda uyarıyor. Zanlı polise saldırmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getiriliyor.

SALDIRI SIRASINDA SOYLU DA İLÇEDEYDİ

Saldırının, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun Silivri'de programı olduğu bir sırada yaşandığı öğrenildi. Kaymakamlık çevresinde yaşanan olay sırasında Süleyman Soylu'nun AK Parti Silivri İlçe binasındaki programında konuşma yaptığı öne sürüldü. Bıçaklı saldırı sonrasında polislerin ateşlediği silahlarının sesinin AK Parti binasından da duyulduğu öğrenildi.

"HALİS BAYANCUK DENEN BİR GRUBA İLTİSAK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TİP"

Bakan Soylu saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.