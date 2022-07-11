SİLİVRİ'DE BAYRAM TATİLİNDE PLAJLARA AKIN ETTİLER SİLİVRİ'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın ettiler. SİLİVRİ'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın ettiler. Kumluk Plajı serinlemek için denize girenlerle doldu taştı. Bazı vatandaşlar denizde serinledikten sonra çimlerde de mangal yaktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri vatandaşları boğulmalara karşı sık sık uyardı. Sağlık ekiplerinin de bölgede hızlı müdahale için hazır beklediği görüldü. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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