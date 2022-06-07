Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü - Haberler

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Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen H.T'nin kullandığı 34 GN 9008 plakalı hafif ticari araç, Selimpaşa mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

H.T'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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