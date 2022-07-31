Silivri'de baraka alev alev yandı SİLİVRİ'de barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. SİLİVRİ'de barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Arazideki barakada önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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