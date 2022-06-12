SİLİVRİ'DE BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME - Haberler

Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor. Balık ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Balık ölümleri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri derede inceleme yaptı. Ekipler dereden numuneler aldı. Alınan numuneler Ankara Gölbaşı'nda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi ve Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Ekipler, suyun PH değerini de ölçtü. Ölçümler sonucunda herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken balık ölümlerinin asıl nedeni Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilen numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak. Öte yandan 1 haftadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam eden ıslah çalışmalarının da balık ölümlerine neden olabileceği tahminler arasında.

"KURBAĞALAR, YILANLAR, BALIKLAR ÖLDÜ"

"BALIK ÖLÜMLERİ İÇLER ACISI"

"HER SENE TEMİZLİK YAPILSA BÖYLE OLMAZ"

İsmail İpek ise "Her sene temizlik yapılsa böyle olmaz. Yılanlar, kaplumbağalar, balıklar vardı. Ekmek kırıntılarını dereye atardık. Deniz suyunun basılacağını söylediler ama o da olmadı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel