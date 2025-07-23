Silivri'de Atık Yönetimi Tesisleri'nde Yangın
Silivri'deki Seymen Entegre Atık Yönetimi Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Silivri'de, İSTAÇ'a bağlı Seymen Entegre Atık Yönetimi Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki Seymen Entegre Atık Yönetimi Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atıkların istiflendiği alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel