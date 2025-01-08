Üye Girişi
Haberler
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici

Silivri'de Atık Su Altyapı Projesinin Temeli Atıldı

Silivri'de Atık Su Altyapı Projesinin Temeli Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, Silivri'de atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni altyapı yatırımlarının temel atma törenini gerçekleştirdi. İBB Başkanı İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların yaşam kalitesinin yükseleceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İSKİ'nin atık su kaynaklı çevre kirliği ve altyapı eksikliklerinin önüne geçmek amacıyla Silivri'de projelendirdiği altyapı yatırımlarının temel atma töreni yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmişte Silivri ile İstanbul'un genelinde can kayıplarına mal olan sel baskınlarının yaşandığını söyledi.

İmamoğlu, projenin bitmesiyle çok kötü görüntülere sebep olan birçok hususun artık Silivri ve İstanbul'un da gündeminden kalktığını göreceklerini belirterek, hedeflerinin İstanbul'un her sokağında, mahallesinde sağlıklı ve güvenli bir altyapı inşası olduğunu kaydetti.

Amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Tüm bu yatırımlar, insanlarımıza getirdiğimiz bu hizmetler, Ekrem İmamoğlu mutlu olsun diye yapılmıyor. Hepsi, şehrimizin iyiliği ve geleceğimizin özellikle gelecek nesillerin mutluluğu için yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir hayata kavuşması için yapılıyor, İstanbulluların bu şehirde gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için yapılıyor." diye konuştu.

Programda belediye başkanlarının da olduğunu aktaran İmamoğlu, "Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. 'Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım.' Öyle yağma yok, olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin her bireyinin iktidar olma yolculuğunda amasız ve fakatsız hizmet edeceğini anlatan İmamoğlu, bunun başka yolu olmadığını söyledi.

İmamoğlu, "'Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.' 'Pışık.' derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." ifadelerini kullandı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise güncel maliyeti 1 milyar 600 milyon lira olarak hesaplanan projeyle Silivri genelinde yetersiz kesite sahip, kullanım ömrünü tamamlamış veya eksik altyapılı bölgelerde, atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemek, birleşik sistem çalışan hatları ayrıştırmak, foseptikleri devre dışı bırakıp atık suları kesintisiz arıtma tesislerine aktarmak için 30 kilometre atık su kolektör ve şebeke kanalı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
img

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
img

Kerimcan Durmaz tutuklandı
img

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi? Abdullah Öcalan çıkacak mı, tahliye olacak mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Lig'de yabancı var hakemleri mi olacak? Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden istifa mı etti? Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti? Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.