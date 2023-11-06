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Silivri'de Asker Eğlencesinde Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Silivri'de asker eğlencesi sırasında bir araçtan havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ve basında yer alan haberler üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, ateş eden şüphelinin M.E.K. olduğunu tespit etti ve evinde gözaltına aldı.