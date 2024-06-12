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Silivri'de arpa tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Silivri'de çıkan yangın, arpa ekili tarım arazisi ile ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Silivri'de, arpa ekili tarım arazisi ile ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Çeltik Mahallesi'ndeki arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın sıcak olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler 8 araç ve 51 personelle müdahalede bulundu.

Ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın söndürülürken ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Yangında 50 dönüm arpa tarlası ile 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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