Silivri'de apartman yangını ve saldırı

Silivri'de bir apartman sakininin çıkardığı olayda apartman yöneticisi tornavidayla yaralandı ve daire ateşe verildi. Apartman sakinleri ise yıllardır bu kişiyle sorun yaşadıklarını belirtiyor.

SİLİVRİ'de Alibey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Kaptan apartmanı sakinleri, 33 yaşındaki Mustafa U.'dan şikayetçi. Ailesine ait olduğu öğrenilen daireye anahtarı olmasına rağmen çatıdan giren Mustafa U., kendisini gürültü yaptığı için uyaran apartman yöneticisini tornavidayla yaraladı. Ardından da, daireyi ateşe verdi.

33 yaşındaki Mustafa U., iddiaya göre Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'taki Mehmet Ali Kaptan apartmanında bulunan ailesine ait daireye yan binanın çatısından atlayarak girdi. Babasının bir süredir Fransa'da yaşadığı öğrenilen Mustafa U., dairede gürültü yaptı. Genci uyarmak için daireye gelen apartman yöneticisi Ahmet Keskin, Mustafa U. tarafından tornavidayla yaralandı. Yaşanan arbede apartman sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan apartman yöneticisi Ahmet Keskin'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Apartman yöneticisi hastaneye kaldırıldı.

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