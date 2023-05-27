Silivri'de Annesi, Ablası ve Komşusunu Öldürdü

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Uğur Samet AVCI - Derya EVREN KORKMAZ- İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A.(43) ve ablası Esra A.(18)'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Semiha Bağ (63) ile abla Esra A. da hayatını kaybetti.

Mehmet A. olay yerinden kaçarken, üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülürken incelemenin ardından olay yerinde ölen Nazlı A.'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.