Silivri'de Annesi, Ablası ve Komşusunu Öldürdü

Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.