Silivri'de Anız Yangını: Ekiplerin Mücadelesi Devam Ediyor

Silivri'de tarlada anız yakımı sırasında çıktığı iddia edilen ot yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.45 sıralasında Çanta Sancaktepe Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre; bir çiftçinin yaktığı anızlardan çıkan alevler rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.