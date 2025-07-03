Silivri'de Anız Yangını: Ekiplerin Mücadelesi Devam Ediyor
Silivri'de bir tarlada anız yakımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Silivri'de tarlada anız yakımı sırasında çıktığı iddia edilen ot yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 14.45 sıralasında Çanta Sancaktepe Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre; bir çiftçinin yaktığı anızlardan çıkan alevler rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel