Silivri'de Anız Yakımı Sırasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, 17.00 sıralarında Büyüksinekli Mahallesi'nde anız yakımı sırasında çıktı. Bölgede yakılan anız, rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına İstanbul İtfaiyesi, Tekirdağ İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yangına ayrıca bir adet yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.

"MAALESEF ANIZ YAKILMASI SONUCU"

Yangını yakından takip eden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Silivri ilçemizin, Sinekli Mahallesi'ndeyiz. Maalesef anız yakılması sonucu, rüzgarla beraber kontrolün kaybedilmesi sonucu ormanlık alana doğru sıçrıyor yangın. Burası meşe ağaçlarının olduğu bir alan, aşağıda vadi var. Oraya sıçrıyor. Orman ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Arazözlerle, tankerlerle. İtfaiye ekipleri burada, jandarmamız burada. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde, hava şartlarıda biraz lehimize oldu. Hafif bir yağmur atıştırdı. Yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.