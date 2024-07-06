Silivri'de ailelerinden habersiz trafiğe çıkan minibüs kaza yaptı
Silivri'de kuzenlerin ailelerinden habersiz trafiğe çıktıkları minibüs, elektrik direğine çarptı ve iki çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Silivri'de ailelerinden habersiz trafiğe çıktıkları minibüsle kaza yapan iki çocuk yaralandı.
Kavaklı Mahallesi Gemlik Caddesi'nde, 18 yaşından küçük kuzenler M.S.A. ve E.C.A, ailelerinden habersiz evlerinin önünde park halinde olan 34 FH 0222 plakalı minibüsle trafiğe çıktı.
E.C.A'nın kullandığı minibüs elektrik direğine çarparken, iki kuzen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan E.C.A, kuzeni M.S.A ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.